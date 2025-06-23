«Лидс» купил Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт экс-игрока ЦСКА – на 5 лет

Яка Бийол перешел в «Лидс».

Английский клуб объявил о трансфере защитника «Удинезе ». Стороны подписали контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что стоимость сделки составит 22 миллиона евро без учета бонусов. Также была информация , что ЦСКА получит 1,76 млн евро.

В минувшем сезоне Серии А Бийол провел 34 матча. Статистику словенца можно найти здесь .

Фото: leedsunited.com