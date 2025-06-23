«Лидс» купил Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт экс-игрока ЦСКА – на 5 лет
Яка Бийол перешел в «Лидс».
Английский клуб объявил о трансфере защитника «Удинезе». Стороны подписали контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 22 миллиона евро без учета бонусов. Также была информация, что ЦСКА получит 1,76 млн евро.
В минувшем сезоне Серии А Бийол провел 34 матча. Статистику словенца можно найти здесь.
Фото: leedsunited.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Лидса»
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