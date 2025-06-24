Де Поль приехал на матч с «Ботафого» с Лабубу в форме Аргентины с 7-м номером – под ним хавбек «Атлетико» играет в сборной

Родриго Де Поль приехал на матч с «Ботафого» с игрушкой Лабубу.

«Атлетико» одержал победу (1:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, но не смог выйти в плей-офф. Команда Диего Симеоне набрала 6 очков – столько же, сколько «ПСЖ» и «Ботафого », – но заняла 3-е место из-за худшей разницы мячей.

Перед вчерашним матчем на сумке, с которой Де Поль приехал на игру, заметили куклу Лабубу, одетую в форму сборной Аргентины с номером 7, под которым полузащитник «Атлетико » играет в национальной команде.

Лабубу – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров от китайской компании Pop Mart, дизайн которых был придуман гонконгским художником Касингом Лунгом. В инстаграме стали популярны ролики с распаковкой этих кукол.

Фото: x.com/SC_ESPN