Де Поль приехал на матч с «Ботафого» с Лабубу в форме Аргентины с 7-м номером – под ним хавбек «Атлетико» играет в сборной
Родриго Де Поль приехал на матч с «Ботафого» с игрушкой Лабубу.
«Атлетико» одержал победу (1:0) в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, но не смог выйти в плей-офф. Команда Диего Симеоне набрала 6 очков – столько же, сколько «ПСЖ» и «Ботафого», – но заняла 3-е место из-за худшей разницы мячей.
Перед вчерашним матчем на сумке, с которой Де Поль приехал на игру, заметили куклу Лабубу, одетую в форму сборной Аргентины с номером 7, под которым полузащитник «Атлетико» играет в национальной команде.
Лабубу – бренд коллекционных плюшевых игрушек в виде монстров от китайской компании Pop Mart, дизайн которых был придуман гонконгским художником Касингом Лунгом. В инстаграме стали популярны ролики с распаковкой этих кукол.
Фото: x.com/SC_ESPN
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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