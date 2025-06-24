Джулиано Симеоне о матче с «Ботафого»: «Нам дважды не дали пенальти,, Альварес сказал, что ему наступили на ногу. Никогда не видел ничего подобного»

Джулиано Симеоне раскритиковал судейство в матче с «Ботафого».

«Атлетико» одержал победу (1:0) в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира, но не смог выйти в плей-офф. Мадридский клуб набрал одинаковое количество очков с «Ботафого» и «ПСЖ» (по 6), но занял 3-е место в группе из-за худшей разницы мячей.

На 45-й минуте матча Хулиан Альварес упал в штрафной площади «Ботафого » в борьбе за мяч с игроком бразильского клуба. Главный арбитр матча Сесар Рамос после консультации с ВАР не стал назначать пенальти, зафиксировав нарушение правил со стороны Александра Серлота до падения Альвареса.

«Я никогда не видел ничего подобного. Не назначили два пенальти [в нашу пользу], хотя я не видел [эти эпизоды] и могу ошибаться. Отдельные решения арбитра были не в нашу пользу. Мы должны играть вопреки этому. Хулиан сказал, что ему наступили на ногу», – сказал нападающий «Атлетико » в интервью DAZN после 1-го тайма.