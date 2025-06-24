  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло «Атлетико» вред, обрек нас на неудачу»
6

Симеоне о вылете с КЧМ: «Мы выложились полностью. Набрать 6 очков – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло «Атлетико» вред, обрек нас на неудачу»

Диего Симеоне высказался о вылете с клубного чемпионата мира.

«Атлетико» победил «Ботафого» в 3-м туре группового этапа турнира (1:0), но не смог выйти в плей-офф. Мадридский клуб набрал одинаковое количество очков с «Ботафого» и «ПСЖ» (по 6), но занял 3-е место из-за худшей разницы мячей. 

«Расстроены, что не смогли пройти дальше. Набрать шесть очков в группе – это неплохо, но матч с «ПСЖ», в котором каждое решение причиняло нам вред, обрек нас на неудачу. Сегодня, когда должен был быть назначен пенальти, [судьи] посмотрели повторы предыдущих эпизодов, чтобы избежать его... Снова то же самое... Мы более чем четко представляем, что нам нужно улучшить, и это помогает нам совершенствоваться». 

О возможном пенальти на Хулиане Альваресе

«Я не собираюсь останавливаться на этом эпизоде. Я хочу поздравить соперника, который использовал все, что у него было. Они защищались так, как и должны были защищаться. Когда ты хорошо защищаешься и хорошо атакуешь, у тебя больше шансов на победу».

Об оценке выступления на турнире

«Горжусь работой ребят. Мы выложились полностью. Мы выиграли два матча из трех... И, к сожалению, вылетели», – сказал главный тренер «Атлетико». 

Что теперь будет с «Торпедо»?14972 голоса
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoБотафого
logoЛа Лига
logoчемпионат мира среди клубов
logoХулиан Альварес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лионелю Месси исполнилось 38 лет
3853 минуты назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»?
56 минут назадСпецпроект
«Ноттингем» и «Ювентус» согласовали переход Веа и Мбангула за 22 млн евро. Англичанам еще нужно договориться с игроками
6сегодня, 21:25
«Атлетико» не вышел из группы на клубном ЧМ. У команды Симеоне нет трофеев 4 сезона
76сегодня, 21:07
Клубный ЧМ. Групповой этап. «ПСЖ» победил «Сиэтл», «Атлетико» обыграл «Ботафого», но выбыл, «Интер Майами» Месси встретится с «Палмейрасом»
173сегодня, 21:03
«ПСЖ» выиграл группу В на клубном ЧМ, «Ботафого» стал 2-м, «Атлетико» не вышел в 1/8 финала, заняв 3-е место
30сегодня, 21:02
«Интер» выкупил Залевского у «Ромы» за 6 млн евро
7сегодня, 20:43
Аршавина не удивил Пьянич: «Он большой мастер, но уже старый. Сколько он забил и отдал? Не больше пяти‑шести в сумме»
7сегодня, 20:31
«МЮ» надеется увидеть «Хейлунда 2.0» в следующем сезоне и не хочет продавать форварда. В клубе считают, что Расмус лучше, чем всем кажется
18сегодня, 20:25
Погба о шантаже: «Во время Рамадана я попросил помощи у единственного, кто мог мне помочь, у Аллаха. После этого я решил: даже если я умру, эти деньги должны достаться моим детям»
14сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» предложил «Порту» меньше 30 млн евро за Консейсау и получил отказ. Есть клубы, готовые заплатить больше
628 минут назад
«Аль-Кадисия» предложила Кину 15 млн евро в год и готова выплатить «Фиорентине» 52 млн отступных
40 минут назад
«Ювентус» провел предварительные переговоры с агентами Дэвида. У форварда есть предложения из Саудовской Аравии
151 минуту назад
Хакими набрал 12 очков за гол и сухой матч с «Сиэтлом». Он самый популярный защитник в фэнтези КЧМ
53 минуты назадФэнтези
«Интер Майами» – «Палмейрас». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
354 минуты назад
Лукаку хочет играть до 40 лет, как Роналду: «Слишком сильно люблю футбол. Вот почему у меня дома весь этот спортинвентарь. Тренируясь, я получаю возможность играть дальше»
658 минут назад
Маунт не планирует покидать «МЮ». Хавбек хочет работать с клубом весь сезон
4сегодня, 21:16
Гол Гризманна на 87-й принес «Атлетико» победу над «Ботафого» – 1:0. Команда Симеоне не вышла из группы
4сегодня, 21:01
«ПСЖ» обыграл «Сиэтл Саундерс» – 2:0. Хвича и Хакими забили
6сегодня, 20:56
Ванда Нара «общается» с футболистом, играющим на КЧМ: «Кто он? Вы никогда не узнаете»
14сегодня, 20:56