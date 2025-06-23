Лукаку о нагрузках в футболе: «Давайте всем обязательные 6 недель отдыха, как в НБА, а затем 4 недели на подготовку. Не знаю никого, к кому приходил бы FIFPro, чтобы спросить мнение»

Ромелу Лукаку хотел бы, чтобы футбольный график был похож на календарь НБА.

«Я считаю, что футбол должен развиваться в сторону такой системы, как в НБА. Они тоже играют очень много матчей.

Мы пробегаем пятнадцать километров за игру, да еще и с очень высокой интенсивностью, и это сильно изнашивает тело. Но тогда нужно давать больше отдыха.

Давайте всем после сезона обязательные шесть недель отдыха, как в НБА, а затем четыре недели на подготовку. FIFPro защищает интересы игроков, но я реально не знаю никого, к кому они приходили, чтобы спросить мнение самих игроков», – сказал в интервью VTM Nieuws форвард «Наполи ».