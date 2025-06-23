«Арсенал» готов заплатить за Шешко 70 млн евро несколькими траншами. «Лейпциг» хочет 80 млн
«Арсенал» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали стоимость трансфера Беньямина Шешко.
22-летний словенец является главной трансферной целью лондонского клуба для усиления позиции нападающего. Все стороны заинтересованы в заключении сделки.
Однако стороны еще не договорились о сумме сделки: «Арсенал» готов заплатить 70 миллионов евро несколькими траншами, а «Лейпциг» хочет получить на 10 млн евро больше.
Еще одним вариантом для «канониров» является подписание Виктора Дьокереша из «Спортинга». Англичане обсуждают ведут переговоры по двум игрокам параллельно.
В минувшем сезоне Бундеслиги Шешко провел 33 матча, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Independent
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