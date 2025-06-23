«Арсенал» готов заплатить за Шешко 70 млн евро несколькими траншами. «Лейпциг» хочет 80 млн

«Арсенал» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали стоимость трансфера Беньямина Шешко.

22-летний словенец является главной трансферной целью лондонского клуба для усиления позиции нападающего. Все стороны заинтересованы в заключении сделки.

Однако стороны еще не договорились о сумме сделки: «Арсенал » готов заплатить 70 миллионов евро несколькими траншами, а «Лейпциг » хочет получить на 10 млн евро больше.

Еще одним вариантом для «канониров» является подписание Виктора Дьокереша из «Спортинга ». Англичане обсуждают ведут переговоры по двум игрокам параллельно.

В минувшем сезоне Бундеслиги Шешко провел 33 матча, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь .