«ПСЖ» выиграл группу В на КЧМ – на такой исход давали 1.90 перед стартом турнира

«ПСЖ» выиграл у «Сиэтла» (2:0) в третьем туре КЧМ-2025 и благодаря победе «Атлетико» над «Ботафого» (1:0) занял первое место в группе В.

Французы были фаворитами группы перед началом турнира: на их первое место букмекеры предлагали коэффициент 1.90, победу «Атлетико» оценивали в 2.50, «Ботафого» – в 8.00.

При этом выход из группы «ПСЖ» котировался за 1.30, «Ботафого» – за 2.25. Обе команды вышли в плей-офф.

«ПСЖ», «Ботафого» и «Атлетико» набрали по шесть очков. По дополнительным показателям французы – первые, бразильцы – вторые, испанцы – третьи.

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