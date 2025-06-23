Аршавин о составе «Зенита»: «Нужны восьмой и десятый номера. Российские игроки, кто мог бы усилить, выбрали другие клубы, а про иностранцев я не знаю»
Андрей Аршавин поделился мнением о позициях, требующих в «Зените» усиления.
– Как кажется, это восьмой и десятый номера, учитывая наличие игроков.
– Мантуан на позиции правого защитника вас убедил?
– Мантуан играл хорошо. Мне кажется, что он вообще лучший игрок прошлого сезона. Но на него скорее будут рассчитывать в атаке. Потому что он приходил как атакующий футболист.
Есть Адамов и Волков. А те российские игроки, кто мог бы усилить, выбрали другие клубы. А про иностранцев я не знаю, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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