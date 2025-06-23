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  • Аршавин о сборной: «С Нигерией здорово выглядели, за последние 2 года интересные ребята подобрались. РФС делает хорошие шоу, мероприятия – не просто матч, а нечто большее»
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Аршавин о сборной: «С Нигерией здорово выглядели, за последние 2 года интересные ребята подобрались. РФС делает хорошие шоу, мероприятия – не просто матч, а нечто большее»

Андрей Аршавин оценил уровень сборной России в период отстранения.

«Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.

Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.

Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то, чтобы проигрывала, а просто другой подход – ребята-машины [у соперника].

С Беларусью [игру] не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько», – сказал бывший игроки сборной России.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
Олег Саленко
logoАндрей Аршавин
logoРФС
logoЯрослав Гладышев
logoСборная Нигерии по футболу
logoАртем Дзюба
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Беларуси по футболу
logoВалерий Карпин
ТАСС
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