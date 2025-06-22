Аршавин о тренерской работе: «Шутили, что нужно прийти к сильному тренеру вторым или помощником – пересижу его, или он уйдет. Сложно сказать, какое будущее мне предначертано»
Андрей Аршавин оценил свои тренерские перспективы.
«На данный момент ничего не поменялось в отношении тренерства. Мне нужно продолжать работать, а дальше какое будет будущее, такое и будет. Какое предначертано. Мне сложно сказать, какое оно может быть.
Мы уже все шутили, обсуждали. Что мне на самом деле нужно прийти к какому-то сильному тренеру вторым или помощником. Я его рано или поздно пересижу, или он уйдет. Скорее всего, мне предложат возглавить эту команду. Скорее всего, будет как-то так», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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