«Спартак» отказался за 10-12 млн евро подписать Ломонако. Защитник «Индепедьенте» и Аргентины был готов переехать в Россию (Metaratings)

«Спартак» отказался от трансфера аргентинского защитника Кевина Ломонако.

По информации Metaratings.ru, игрока, который был готов рассмотреть переезд в Россию, предлагали «Спартаку » в мае за 10-12 млн евро.

Спортивное руководство красно-белых отказался от Ломонако в пользу других кандидатур. Позже защитника «Индепедьенте» вызвали в сборную Аргентины , после чего его трансферная стоимость возросла.

Ломонако выступает за «Индепедьенте» с августа 2024 года. На счету футболиста 2 гола и 1 результативная передача в 45 матчах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 млн евро.