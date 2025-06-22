«Зенит» сыграет с «Зенитом-2» 25 июня в закрытом режиме на клубной базе
«Зенит» сыграет со своим дублем на следующей неделе.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25 июня состоится товарищеский матч между «Зенитом» и «Зенитом-2».
Встреча пройдет в закрытом режиме на базе клуба из Санкт-Петербурга. В состав второй команды сине-бело-голубых в том числе войдут футболисты из ЮФЛ.
Ранее стало известно, что 29 июня «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» на стадионе «Фишт» в Сочи.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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