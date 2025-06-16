«Лидс» покупает Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт с защитником согласован
Яка Бийол продолжит карьеру в АПЛ.
«Лидс» договорился с «Удинезе» о трансфере словенского защитника, сообщает Фабрицио Романо. Условия контракта с игроком тоже согласованы.
Стоимость сделки составит 22 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты. Ранее сообщалось, что ЦСКА полагается 10% от суммы.
В минувшем сезоне Серии А Бийол провел 34 матча. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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