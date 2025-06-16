«Лидс» покупает Бийола у «Удинезе» за 22 млн евро и бонусы. Контракт с защитником согласован

Яка Бийол продолжит карьеру в АПЛ.

«Лидс» договорился с «Удинезе» о трансфере словенского защитника, сообщает Фабрицио Романо. Условия контракта с игроком тоже согласованы.

Стоимость сделки составит 22 миллиона евро, также предусмотрены бонусные выплаты. Ранее сообщалось , что ЦСКА полагается 10% от суммы.

В минувшем сезоне Серии А Бийол провел 34 матча. Его статистику можно найти здесь .