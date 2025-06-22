ЦСКА получит 1,76 млн евро после перехода Бийола из «Удинезе» в «Лидс»

ЦСКА получит больше полутора миллионов евро в результате трансфера Яки Бийола.

Сообщалось, что «Лидс » покупает защитника у «Удинезе » за 22 млн евро и бонусы.

Инсайдер Иван Карпов уточняет, что армейцам будет перечислено 1,76 млн евро – как 10% от прибыли итальянской команды, купившей футболиста сборной Словении за 4,4 млн евро с учетом бонусов в 2022 году.

За три сезона в «Удинезе» Бийол провел в Серии А 90 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .