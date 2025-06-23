Беллингем об Алонсо: «Хаби блестящий тренер, его заслуги в «Байере» впечатляют. Он добился всего как игрок и может поделиться мудростью со мной, Вальверде, Тчуамени»
Джуд Беллингем положительно оценил работу с Хаби Алонсо.
«Я чувствую себя с ним очень хорошо. Он блестящий тренер, его заслуги в «Байере» просто впечатляют. И, очевидно, он добился всего как игрок.
Так что, играя на моей позиции, учиться у такого человека, как он... Я уверен, что у него много мудрости, которой он может поделиться с нами. Со мной, Феде [Вальверде], Орельеном [Тчуамени]», – сказал полузащитник «Реала».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
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