Беллингем об Алонсо: «Хаби блестящий тренер, его заслуги в «Байере» впечатляют. Он добился всего как игрок и может поделиться мудростью со мной, Вальверде, Тчуамени»

Джуд Беллингем положительно оценил работу с Хаби Алонсо.

«Я чувствую себя с ним очень хорошо. Он блестящий тренер, его заслуги в «Байере » просто впечатляют. И, очевидно, он добился всего как игрок.

Так что, играя на моей позиции, учиться у такого человека, как он... Я уверен, что у него много мудрости, которой он может поделиться с нами. Со мной, Феде [Вальверде ], Орельеном [Тчуамени]», – сказал полузащитник «Реала ».