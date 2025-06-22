Тчуамени об Алонсо в «Реале»: «Тренер хочет большей интенсивности, мы будем совершенствоваться. Если он попросит меня играть в защите, я не смогу отказать, но предпочел бы полузащиту»
Орельен Тчуамени высказался о работе с Хаби Алонсо в «Реале».
«Мы все работаем вместе уже около недели, и мы видим, что тренер хочет большей интенсивности. Мы знаем, что будем совершенствоваться с каждым днем.
Я здесь, чтобы помочь. Я знаю, что если тренер попросит меня играть в защите, я не смогу сказать нет. Но я бы определенно предпочел играть в полузащите», – отметил футболист «Реала».
Сегодня мадридцы сыграют с «Пачукой» во 2-м туре клубного чемпионата мира. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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