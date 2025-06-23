Беллингем перенесет операцию на плече: «Она запланировала после КЧМ, после финала. Эта ситуация длится долго, терпение подошло к концу»
Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира.
Отмечается, что полузащитник «Реала» испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.
«Все в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира, после финала. Я рад этому.
Эта ситуация длится уже долго. Я носил корсет, и мое терпение подошло к концу.
Врачи и персонал действовали великолепно, но я готов освободиться от дискомфорта в плече», – сказал Джуд Беллингем.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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