Беллингем перенесет операцию на плече: «Она запланировала после КЧМ, после финала. Эта ситуация длится долго, терпение подошло к концу»

Джуд Беллингем перенесет операцию на плече после клубного чемпионата мира.

Отмечается, что полузащитник «Реала » испытывает проблемы с плечом с ноября 2023 года.

«Все в порядке, сейчас боль не такая сильная. У меня запланирована операция через несколько дней после завершения турнира, после финала. Я рад этому.

Эта ситуация длится уже долго. Я носил корсет, и мое терпение подошло к концу.

Врачи и персонал действовали великолепно, но я готов освободиться от дискомфорта в плече», – сказал Джуд Беллингем .