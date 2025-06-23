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Карпин о нефутбольных вопросах: «Отвечаю, а что делать. Лучше по футболу, чем про Бомбардиро Крокодило и Лабубу»

Валерий Карпин рассказал о своем отношении к вопросам, не касающимся футбола.

Ранее во время пресс-конференций сборной России у главного тренера, в частности, спрашивали про мем Бомбардиро Крокодило и популярные игрушки Лабубу.

– А как реагируете на нефутбольные вопросы? Про игрушки и прочее.

– Вот как вы сейчас хотели сказать, так я и думаю. Вот так и реагирую.

– Но отвечаете.

– Отвечаю, а что делать.

– Это лучше, чем узкоспециализированные футбольные вопросы?

– Нет, конечно. Лучше футбольные узкоспециализированные вопросы. Лучше по футболу, чем про Бомбардиро Крокодило и Лабубу, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.

Журналисты, которые спрашивают Карпина про Лабубу и Бомбардиро Крокодило. Зачем они это делают?

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
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ТАСС
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