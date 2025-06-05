«Батраков много забивает – значит, Бомбардиро. А Крокодило – Комличенко». Карпин об игроках сборной

Валерий Карпин рассказал, кого в сборной можно назвать бомбардиро крокодило.

– Есть, условно, Бомбардиро Крокодило. Если вы, возможно, слышали такое.

– Так, и?

– И кто в сборной Бомбардиро Крокодило?

– Бомбардиро – это где голы забивают. Кто у нас забивает много?

– Ну, Батраков много забивает.

– Ну, значит, он Бомбардиро. А Крокодило – ну, Комличенко , например. У нас их два в одном слове. Главное, чтобы народ пришел завтра посмотреть на Бомбардиро и Крокодило, – сказал главный тренер сборной России.

6 июня сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Нигерией. Игра пройдет на стадионе «Лужники».

Бомбардиро Крокодило – персонаж, который стал мемом в интернете, гибридное существо, представляющее собой голову крокодила, прикрепленную к самолету Boeing B-17 или B-26.

Мем-животные захватили соцсети клубов. Акулу в трех кроссовках постят даже «Ювентус» и «ПСЖ»