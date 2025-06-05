«Батраков много забивает – значит, Бомбардиро. А Крокодило – Комличенко». Карпин об игроках сборной
– Есть, условно, Бомбардиро Крокодило. Если вы, возможно, слышали такое.
– Так, и?
– И кто в сборной Бомбардиро Крокодило?
– Бомбардиро – это где голы забивают. Кто у нас забивает много?
– Ну, Батраков много забивает.
– Ну, значит, он Бомбардиро. А Крокодило – ну, Комличенко, например. У нас их два в одном слове. Главное, чтобы народ пришел завтра посмотреть на Бомбардиро и Крокодило, – сказал главный тренер сборной России.
6 июня сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Нигерией. Игра пройдет на стадионе «Лужники».
Бомбардиро Крокодило – персонаж, который стал мемом в интернете, гибридное существо, представляющее собой голову крокодила, прикрепленную к самолету Boeing B-17 или B-26.
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