Карпин об общении с прессой: «Не утомляет. Иду и думаю, какую сегодня ерунду будут спрашивать. Это часть работы, за которую платят. Добавляет аудиторию для футбола»

Валерий Карпин заявил, что не устает от общения с прессой.

– Вы главный тренер сборной, как относитесь обязательствам в медиа?

– Лично меня не утомляет от слова совсем. Иногда даже интересно. На флеш‑интервью и пресс‑конференцию иду и думаю: какую сегодня ерунду будут спрашивать: от Лабубу и Бомбардиро Крокодило до «кто будет капитаном». Тем более это часть работы, за которую платят.

Второе – это добавляет аудиторию для футбола, для сборной или клуба. Хожу на мероприятия с удовольствием, нравится поднять настроение себе или людям. Иногда после игры, а то и проигранной, не хочется идти, но надо – это часть работы, – сказал тренер «Динамо» и сборной России.

Карпин об общении с прессой: «Много от чего устаю. Например, от вопросов про лабубу, медиалигу, тренды, зумеров-незумеров. От вопросов, которые не связаны с футболом»

Журналисты, которые спрашивают Карпина про Лабубу и Бомбардиро Крокодило. Зачем они это делают?