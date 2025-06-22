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Клод Макелеле: «Дель Боске уникален, выделялись его харизма и дальновидность. Он повлиял на меня больше всех. Без такого тренера невозможно собрать «галактикос»

Клод Макелеле высоко оценил тренерские навыки Висенте Дель Боске.

– Что осталось в вашей памяти от времени в «Реале», где в начале 2000-х вы были частью знаменитых «галактикос» вместе с Зинедином Зиданом, Роналдо, Луишем Фигу и Раулем?

– Много всего. Трофей, клуб – для меня нет равных ему. «Реал Мадрид» всегда был лучшим клубом в мире.

Если бы мне пришлось назвать того, кто оказал на меня наибольшее влияние, это был бы Дель Боске. Он был мозгом всего этого. Без тренера с такой харизмой невозможно собрать «галактикос». Это просто нереально.

– Что больше всего выделялось в Дель Боске?

– Его харизма и дальновидность. Он уникален.

Помню полуфиналы Лиги чемпионов против «Барселоны», когда мы были в плохой форме. Мы приехали на стадион на первый матч, и он объяснял тактику в раздевалке. Он сказал: «Просто наслаждайтесь. Мы – «Реал Мадрид». Постараемся выиграть, но если не получится, то это не конец света. Это всего лишь футбол. Мы все вернемся домой и насладимся временем с детьми и семьями».

Он снял с нас все давление. Помню, как все были ошарашены и переглядывались. Мы вышли на поле расслабленными и в итоге победили 2:0. Лучшие установки – спокойные и взвешенные. Все дело в том, чтобы использовать сильные стороны команды и игроков, и Дель Боске точно знал, как это сделать, – сказал экс-хавбек мадридцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
logoКлод Макелеле
logoЛуиш Фигу
logoРауль
logoЗинедин Зидан
logoРеал Мадрид
logoВисенте Дель Боске
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