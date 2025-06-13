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  • Макелеле о «Челси»: «Чтобы побороться за победу в ЛЧ и АПЛ, нужны голкипер, центрфорвард и вингер. Большим командам нужны сильные вратари – как Доннарумма. Меньяна «Милан» не отпустит»
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Макелеле о «Челси»: «Чтобы побороться за победу в ЛЧ и АПЛ, нужны голкипер, центрфорвард и вингер. Большим командам нужны сильные вратари – как Доннарумма. Меньяна «Милан» не отпустит»

Клод Макелеле считает, что «Челси» надо усилить вратарскую линию.

«Я думаю, что «Милан» никогда не отпустит Меньяна. Он один из лучших в мире на данный момент, и я думаю, что «Милан», желая побороться за титул в следующем году, не захочет терять своего лучшего вратаря. Но если «Челси» сможет его заполучить, то это будет лучше [для «синих»], потому что для завоевания трофеев нужен хороший вратарь. Взгляните на «ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма очень помог им выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Большим командам нужны сильные вратари.

Когда я играл в «Челси», у нас был Петр Чех, который часто нас выручал. Мы брали трофеи благодаря тому, что он делал.

Думаю, нынешние вратари «Челси» много ошибались, но в то же время они первые, кого мы ругаем, хотя виноват не всегда голкипер. Ошибки могут стать результатом действий защитников или полузащитников.

Я думаю, «Челси» нужны вратарь, центрфорвард и, возможно, вингер, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ в следующем году», – сказал экс-хавбек лондонцев.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
logoКлод Макелеле
logoМилан
logoПетр Чех
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoМайк Меньян
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
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