Макелеле о «Челси»: «Чтобы побороться за победу в ЛЧ и АПЛ, нужны голкипер, центрфорвард и вингер. Большим командам нужны сильные вратари – как Доннарумма. Меньяна «Милан» не отпустит»

Клод Макелеле считает, что «Челси» надо усилить вратарскую линию.

«Я думаю, что «Милан» никогда не отпустит Меньяна. Он один из лучших в мире на данный момент, и я думаю, что «Милан», желая побороться за титул в следующем году, не захочет терять своего лучшего вратаря. Но если «Челси» сможет его заполучить, то это будет лучше [для «синих»], потому что для завоевания трофеев нужен хороший вратарь. Взгляните на «ПСЖ»: Джанлуиджи Доннарумма очень помог им выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Большим командам нужны сильные вратари.

Когда я играл в «Челси», у нас был Петр Чех, который часто нас выручал. Мы брали трофеи благодаря тому, что он делал.

Думаю, нынешние вратари «Челси» много ошибались, но в то же время они первые, кого мы ругаем, хотя виноват не всегда голкипер. Ошибки могут стать результатом действий защитников или полузащитников.

Я думаю, «Челси» нужны вратарь, центрфорвард и, возможно, вингер, чтобы побороться за победу в Лиге чемпионов и АПЛ в следующем году», – сказал экс-хавбек лондонцев.