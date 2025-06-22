Макелеле о фаворитах КЧМ: «Европа всегда лидировала по выступлениям и футбольным традициям. Другим будет трудно преодолеть разрыв»
Клод Макелеле считает европейские клубы фаворитами клубного чемпионата мира.
В КЧМ, проходящем в США, принимают участие 32 команды из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, а также Новой Зеландии.
– Разделяете ли вы мнение Луиса Энрике о том, что европейские команды являются фаворитами на получение трофея?
– Да, определенно. Европа всегда лидировала с точки зрения выступлений и своих футбольных традиций. Другим будет трудно преодолеть разрыв.
Я думаю, что американцы добились больших успехов в МЛС и им удалось привлечь игроков и тренеров из ведущих европейских лиг. Мы также не должны списывать со счетов южноамериканские команды. Бразильские и аргентинские клубы также могут составить конкуренцию европейским командам, – отметил экс-игрок «ПСЖ».
Что теперь будет с «Торпедо»?10643 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости