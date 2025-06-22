Макелеле о фаворитах КЧМ: «Европа всегда лидировала по выступлениям и футбольным традициям. Другим будет трудно преодолеть разрыв»

Клод Макелеле считает европейские клубы фаворитами клубного чемпионата мира.

В КЧМ , проходящем в США, принимают участие 32 команды из Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки, а также Новой Зеландии.

– Разделяете ли вы мнение Луиса Энрике о том, что европейские команды являются фаворитами на получение трофея?

– Да, определенно. Европа всегда лидировала с точки зрения выступлений и своих футбольных традиций. Другим будет трудно преодолеть разрыв.

Я думаю, что американцы добились больших успехов в МЛС и им удалось привлечь игроков и тренеров из ведущих европейских лиг. Мы также не должны списывать со счетов южноамериканские команды. Бразильские и аргентинские клубы также могут составить конкуренцию европейским командам, – отметил экс-игрок «ПСЖ ».