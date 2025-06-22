Тео открыт к переезду в Саудовскую Аравию. «Милан» и «Аль-Хилаль» уже согласовали трансфер защитника
Тео Эрнандес передумал и готов уехать из «Милана» в Саудовскую Аравию.
Ранее «Милан» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер левого защитника сборной Франции за 35 млн евро. Саудовский клуб предложил Тео 18 млн в год чистыми, но 27-летний футболист отказывался от переезда на Ближний Восток.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, теперь Эрнандес впервые продемонстрировал открытость к переезду в Саудовскую Аравию. Игрок всерьез оценивает эту возможность и готов к переговорам.
В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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