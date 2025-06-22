Тео открыт к переезду в Саудовскую Аравию. «Милан» и «Аль-Хилаль» уже согласовали трансфер защитника

Тео Эрнандес передумал и готов уехать из «Милана» в Саудовскую Аравию.

Ранее «Милан » и «Аль-Хилаль » согласовали трансфер левого защитника сборной Франции за 35 млн евро . Саудовский клуб предложил Тео 18 млн в год чистыми , но 27-летний футболист отказывался от переезда на Ближний Восток.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио , теперь Эрнандес впервые продемонстрировал открытость к переезду в Саудовскую Аравию. Игрок всерьез оценивает эту возможность и готов к переговорам.

В сезоне-2024/25 Тео забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Его подробная статистика – здесь .