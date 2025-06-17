«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Тео, а также купить у «Милана» Томори (Sportmediaset)
По информации Sportmediaset, туринский клуб заинтересован в покупке 27-летнего защитника Фикайо Томори, который в минувшем сезоне провел 35 матчей за «Милан».
Также команды могут обменяться футболистами: Тео Эрнандес перейдет в «Ювентус», а Душан Влахович – в «Милан». Отмечается, что туринцы хотели бы выручить за Влаховича порядка 30 млн евро, а миланский клуб оценивает трансферную стоимость Тео в 25 млн.
Отмечается, что наиболее сложной задачей будет договориться о новых контрактах с Эрнандесом и Влаховичем.
Тео, договор которого заканчивается в 2026 году, просит 6 млн евро за сезон – «Ювентус» не готов к таким тратам.
Душан сейчас получает около 12 млн евро в год, что не устраивает «Милан». Его действующий договор также до 30 июня 2026-го.
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