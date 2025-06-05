Тео хочет вернуться в «Атлетико», но его зарплата в 7 млн евро в год чистыми может стать проблемой (COPE)
Тео Эрнандес хочет вернуться в «Атлетико», но этому может помешать его зарплата.
Ранее мадридцы предложили «Милану» за Тео защитника сборной Аргентины Науэля Молину и доплату, но «россонери» устроит только полноценная продажа футболиста сборной Франции. Ранее был согласован его трансфер в «Аль-Хилаль» за 35 млн евро, но сам игрок не дает согласия на переход.
По данным COPE, левый защитник хотел бы вернуться в «Атлетико», но он получает 7 миллионов евро в год в «Милане» чистыми – такие деньги «матрасники» платят только главным звездам команды. Кроме того, миланцы затрудняют переговоры.
Напомним, Эрнандес принадлежал «Атлетико» до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м – в «Милан». Подробная статистика выступлений игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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