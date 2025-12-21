Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»

Ван Дейк: последние минуты против «Тоттенхэма» были хаотичны, но я доволен.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги матча с «Тоттенхэмом » (2:1) в АПЛ .

Хави Симонс получил прямую красную карточку на 33-й минуте за фол на Вирджиле . Позднее Кристиан Ромеро был удален на 93-й за две желтые карточки. Нападающий «красных» Александер Исак получил травму сразу после того, как забил гол.

О фоле Симонса

«Я не думаю, что он хотел причинить мне вред, но очевидно, мне было больно, а затем судья и ВАР приняли решение удалить его с поля. Я поговорил с ним. Об этом разговоре никто не должен знать».

О травме Исака

«К сожалению, травмы – это часть футбола, и надеюсь, что с Алексом все не совсем плохо. Он забил отличный гол. Пока прошло слишком мало времени, чтобы судить [о степени травмы]. Его нужно будет обследовать. Мы все видели, как нехорошо выглядела травма Алекса , но надеюсь, все будет не так уж плохо».

О выступлении «Ливерпуля»

«Первая реакция после удаления – это то, что последние пять-десять минут были хаотичными. Это было не очень хорошо, но получить три очка – огромная победа. До того, как мы пропустили гол, все было в порядке. Нам нужно проанализировать последнюю часть [игры], но лично я очень доволен, и мы движемся дальше», – сказал капитан «Ливерпуля» после матча.