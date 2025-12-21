  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»
0

Ван Дейк после 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Надо проанализировать концовку, она была хаотичной. Но лично я очень доволен победой. Симонс не хотел навредить мне, мы поговорили»

Ван Дейк: последние минуты против «Тоттенхэма» были хаотичны, но я доволен.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» (2:1) в АПЛ.

Хави Симонс получил прямую красную карточку на 33-й минуте за фол на Вирджиле. Позднее Кристиан Ромеро был удален на 93-й за две желтые карточки. Нападающий «красных» Александер Исак получил травму сразу после того, как забил гол.

О фоле Симонса

«Я не думаю, что он хотел причинить мне вред, но очевидно, мне было больно, а затем судья и ВАР приняли решение удалить его с поля. Я поговорил с ним. Об этом разговоре никто не должен знать».

О травме Исака

«К сожалению, травмы – это часть футбола, и надеюсь, что с Алексом все не совсем плохо. Он забил отличный гол. Пока прошло слишком мало времени, чтобы судить [о степени травмы]. Его нужно будет обследовать. Мы все видели, как нехорошо выглядела травма Алекса, но надеюсь, все будет не так уж плохо».

О выступлении «Ливерпуля»

«Первая реакция после удаления – это то, что последние пять-десять минут были хаотичными. Это было не очень хорошо, но получить три очка – огромная победа. До того, как мы пропустили гол, все было в порядке. Нам нужно проанализировать последнюю часть [игры], но лично я очень доволен, и мы движемся дальше», – сказал капитан «Ливерпуля» после матча.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...40542 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
видеоповторы
logoВирджил ван Дейк
logoАлександер Исак
logoХави Симонс
logoтравмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Симонс о красной с «Ливерпулем»: «Ван Дейк – мой капитан, я бы никогда намеренно не навредил ни ему, ни кому-то еще. Ошибки случаются, я очень сожалею»
сегодня, 11:09
Франк об удалениях с «Ливерпулем»: «Считаю неправильной красную Симонса – он двигался, а нога ван Дейка оказалась под ударом. Не знаю, за что была первая желтая Ромеро»
сегодня, 08:45
Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре «Ливерпуля» было много хорошего. В конце начался хаос»
вчера, 20:27
Исак получил травму, забивая «Тоттенхэму». Голеностоп форварда «Ливерпуля» оказался между ног совершавшего подкат ван де Вена
вчера, 18:59
Главные новости
Спортс’’ показывает мультикаст пяти матчей 1/32 финала Кубка Франции, в том числе «Монако» Головина, совместно с ТВ Старт
20 минут назадВидео
Сегодня – всемирный День баскетбола. И нам нужен frontend-разработчик, который станет нашим Леброном в платформенной команде!
20 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Жироны», «Барселона» сыграет с «Вильярреалом»
49 минут назадLive
Глушаков о тренере для «Спартака»: «Российский специалист. Один из ветеранов, настоящий спартаковец, который будет прививать спартаковский дух, объединит болельщиков и команду»
52 минуты назад
У Кристенсена частичный разрыв «крестов» левого колена после тренировки. Защитник «Барсы» может пропустить 3-4 месяца
сегодня, 12:46
Тренера «Нумансии» из Сегунды удалили за слова «У этой девушки дислексия» в адрес судьи на бровке Вероники Санчес
сегодня, 12:31
В «Реале» обеспокоены напряженной атмосферой вокруг Винисиуса. Клуб поддерживает бразильца (As)
сегодня, 11:58
Как часто вы читаете Спортс’‘? Узнайте в итогах года!
сегодня, 12:00
Аршавин об интервью Глушенкова после «Краснодара»: «Максим был злой, он не любит к нам приходить. Спросил, лучший ли он игрок матча, был раздражен. Какой смысл бесить его еще больше?»
сегодня, 11:46
«Крузеро» хочет подписать Жерсона в обмен на Жонатана с доплатой. Ранее бразильцы отклонили два предложения «Зенита» по защитнику (Goal)
сегодня, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов о возможном ужесточении лимита в РПЛ: «Меня это никак не напрягает. Думаю, у всех клубов есть решение»
18 минут назад
«Црвена Звезда» рассталась с Милоевичем. Сообщалось, что клуб назначит Станковича главным тренером
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
22 минуты назад
Гришин о ЦСКА: «Остается проблема с центральным нападающим. Нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет»
29 минут назад
Агент Макарова: «Общаемся с другими клубами, интерес есть. От «Динамо» как раз нет предложения»
32 минуты назад
«Жирона» – «Атлетико». Серлот, Альварес и Симеоне в старте. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Вильярреал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15
42 минуты назад
«Милан» может арендовать Дисаси из «Челси». Гомес из «Ливерпуля» – альтернативный вариант усиления защиты
44 минуты назад
Александр Мостовой: «Для ЦСКА с «Зенитом» и для Дивеева с Гонду обмен станет плюсом. Лусиано будет играть, а Игорь придет в команду, которая постоянно все выигрывает»
сегодня, 12:49
Ташуев о Дзюбе: «В сборную нужно вызывать не для рекордов и не для красивых историй»
сегодня, 12:28