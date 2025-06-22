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Лопырева о Галицком: «Феномен! Мог купить почти любой клуб в мире в какой-то момент, а выбрал развивать родное. Организовал с нуля топовую команду, построил одну из современнейших арен»

Виктория Лопырева выразила восхищение Сергеем Галицким.

– Где ты встретила чемпионство «Краснодара»?

– Была в Москве и следила за развязкой РПЛ до последнего! Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить наших южных соседей с триумфом. Это очень круто!

– Галицкий – топ?

– Человек-феномен! Галицкий мог купить в какой-то момент, наверное, почти любой клуб в мире. А он выбрал инвестировать и развивать родное. Организовал с нуля топовую команду, построил одну из современнейших арен, создал лучшую базу и академию, где знает по имени ее учеников! А полный стадион скандирует его имя! Браво, Сергей Николаевич!

– Это чемпионство «быков» – плюс для развития РПЛ?

– Мы все с вами наблюдали за этим молодым проектом с самого начала, и несколько лет «Краснодару» не хватало самой малости до золота. И вот наконец он прервал многолетнюю гегемонию «Зенита». Что, безусловно, делает наш чемпионат более конкурентным. А конкуренция, как известно, двигатель прогресса, – сказала посол ЧМ-2018.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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