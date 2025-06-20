Губернатор Краснодарского края о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ: «Галицкий – уже легенда! Что тут еще сказать? Его только и заслуга»
Губернатор Краснодарского края назвал титул «Краснодара» заслугой Сергея Галицкого.
В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» на одно очко опередили «Зенит» в таблице Мир РПЛ.
– Как можно одним словом охарактеризовать Сергея Галицкого после успеха всей жизни, которого он добился?
– Он уже легенда! Что тут еще сказать? Впервые в истории края, Кубани, команда добивается такого результата. А значит человек, который его достиг, стал легендой.
– Насколько велика его заслуга?
– Его только и заслуга, – сказал Вениамин Кондратьев.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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