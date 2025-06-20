Губернатор Краснодарского края о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ: «Галицкий – уже легенда! Что тут еще сказать? Его только и заслуга»

Губернатор Краснодарского края назвал титул «Краснодара» заслугой Сергея Галицкого.

В минувшем сезоне «Краснодар » впервые в истории стал чемпионом России. «Быки» на одно очко опередили «Зенит» в таблице Мир РПЛ .

– Как можно одним словом охарактеризовать Сергея Галицкого после успеха всей жизни, которого он добился?

– Он уже легенда! Что тут еще сказать? Впервые в истории края, Кубани, команда добивается такого результата. А значит человек, который его достиг, стал легендой.

– Насколько велика его заслуга?

– Его только и заслуга, – сказал Вениамин Кондратьев.