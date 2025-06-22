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В «Баварии» обсуждают трансфер Диаса. На вингера «Ливерпуля» также претендует «Барселона»

«Баварии» интересен Луис Диас.

Инсайдер Кристиан Фальк утверждает, что менеджеры мюнхенцев обсуждают, побороться ли за вингера «Ливерпуля». Сообщалось, что колумбиец также интересен «Барселоне».

В АПЛ-2024/25 Диас забил 13 голов в 36 матчах. Подробно со статистикой Луиса можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
logoБавария
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛуис Диас
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