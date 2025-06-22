В «Баварии» обсуждают трансфер Диаса. На вингера «Ливерпуля» также претендует «Барселона»

«Баварии» интересен Луис Диас.

Инсайдер Кристиан Фальк утверждает, что менеджеры мюнхенцев обсуждают, побороться ли за вингера «Ливерпуля». Сообщалось , что колумбиец также интересен «Барселоне».

В АПЛ-2024/25 Диас забил 13 голов в 36 матчах. Подробно со статистикой Луиса можно ознакомиться здесь .