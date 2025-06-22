Не все в «Баварии» считают, что Леау соответствует клубной ДНК. Вингера «Милана» критикуют за слабый характер, нежелание защищаться и большое эго
Мнения насчет Рафаэла Леау в «Баварии» разделились.
Журналисты Тоби Альтшаффль и Кристиан Фальк выяснили, что в мюнхенском клубе есть люди, сомневающиеся в том, что вингер «Милана» соответствует ДНК команды. Португальца критикуют за слабый характер, нежелание отрабатывать в защите и слишком большое эго.
В то же время есть и те, кто верит в большой потенциал Леау и считает риск оправданным.
Ранее сообщалось, что на 26-летнего игрока также претендует «Арсенал».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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