Не все в «Баварии» считают, что Леау соответствует клубной ДНК. Вингера «Милана» критикуют за слабый характер, нежелание защищаться и большое эго

Мнения насчет Рафаэла Леау в «Баварии» разделились.

Журналисты Тоби Альтшаффль и Кристиан Фальк выяснили, что в мюнхенском клубе есть люди, сомневающиеся в том, что вингер «Милана» соответствует ДНК команды. Португальца критикуют за слабый характер, нежелание отрабатывать в защите и слишком большое эго.

В то же время есть и те, кто верит в большой потенциал Леау и считает риск оправданным.

Ранее сообщалось , что на 26-летнего игрока также претендует «Арсенал».