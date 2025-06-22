«Бавария» интересуется Мартинелли и вновь включила Гакпо в шорт-лист

«Бавария» проявляет интерес к Габриэлу Мартинелли.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, кандидатура вингера «Арсенала» обсуждается в мюнхенском клубе.

Также чемпионы Германии вновь включили в шорт-лист Коди Гакпо из «Ливерпуля».

В минувшем чемпионате Англии Мартинелли забил 8 голов в 33 играх, Гакпо – 10 в 35 матчах.