«Бавария» интересуется Мартинелли и вновь включила Гакпо в шорт-лист
«Бавария» проявляет интерес к Габриэлу Мартинелли.
Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, кандидатура вингера «Арсенала» обсуждается в мюнхенском клубе.
Также чемпионы Германии вновь включили в шорт-лист Коди Гакпо из «Ливерпуля».
В минувшем чемпионате Англии Мартинелли забил 8 голов в 33 играх, Гакпо – 10 в 35 матчах.
Что теперь будет с «Торпедо»?11243 голоса
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
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