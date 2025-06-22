Игроки ЦСКА вышли из отпуска, познакомились с тренером Челестини и прошли медосмотр

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и познакомились с новым главным тренером.

Ранее экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини возглавил московский клуб.

«Сегодня игроки ПФК ЦСКА прошли медосмотр, познакомились с Фабио Челестини и прошли тестирование функционального состояния.

Летний сбор наша команда проводит на базе в подмосковном Новогорске. В период подготовки к сезону армейцы примут участие в Media x Pro Cup-2025 и BetBoom Братском кубке, где сыграют против «Амкала», «Партизана» и ОФК.

Сбор с основой начали и игроки клубной академии: Артем Пономарчук, Никита Савин, Леонид Салихов, Ярослав Свансон, Артем Сериков , Имран Фиров, Герман Уткин.

Данил Круговой , Секу Койта, Иван Обляков и Аббос Файзуллаев присоединятся к команде позднее по согласованию с тренерским штабом.

Также в составе медштаба произошло изменение: вместо Филиппа Чубаровского к команде присоединился врач Хаджимурад Хизроев, ранее возглавлявший медицинский штаб «Балтики», – сказано в заявлении ЦСКА.

Фото: pfc-cska.com

Новый тренер ЦСКА: во что играет Фабио Челестини?