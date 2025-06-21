ЦСКА и Гайич договорились продлить контракт на 2 года (Иван Карпов)

Милан Гайич останется в ЦСКА.

Московский клуб договорился с защитником о продлении контракта на два года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что информация об интересе армейцев к подписанию Алексея Сутормина неактуальна. Клуб следил за этим игроком больше года назад.

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 21 матч. Подробную статистику серба можно найти здесь .