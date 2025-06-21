ЦСКА и Гайич договорились продлить контракт на 2 года (Иван Карпов)
Милан Гайич останется в ЦСКА.
Московский клуб договорился с защитником о продлении контракта на два года, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Отмечается, что информация об интересе армейцев к подписанию Алексея Сутормина неактуальна. Клуб следил за этим игроком больше года назад.
Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел 21 матч. Подробную статистику серба можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?6766 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости