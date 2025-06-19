«Барселона» готова заплатить за Уильямса больше 58 млн евро, но в рассрочку. «Атлетик» уже отклонял такое предложение в 2024-м, потому что не ведет переговоров по своим игрокам (El Correo)
«Барселона» готова заплатить за Нико Уильямса больше, чем это необходимо.
Как сообщает El Correo, в контракте вингера «Атлетика» прописаны отступные в размере 58 млн евро. Каталонцы предложат команде из Бильбао более крупную сумму, но с условием выплаты по частям. Отмечается, что «Барселона» попросту не в состоянии сейчас перечислить необходимые средства в полном объеме.
При этом в 2024 году руководство «Атлетика» уже отказывалось от такого варианта, поскольку принципиально не ведет переговоров по своим футболистам.
Нико Уильямс будет получать в «Барсе» 7-8 млн евро «чистыми» в случае перехода. Каталонцы ведут переговоры с «Атлетиком»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: El Correo
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