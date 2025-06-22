Против «Химок» возбуждено исполнительное производство из-за налоговой задолженности более 446 млн рублей. Клуб объявил о приостановке деятельности

Против «Химок» возбуждено дело о неуплате налогов.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП), налоговая задолженность подмосковного клуба составляет более 446 млн рублей.

«Химки» объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб не прошел лицензирование для участия в следующем сезоне Мир РПЛ в связи с невыполнением финансовых критериев.