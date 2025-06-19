Клубы РПЛ проголосовали за поправку, согласно которой не прошедшая лицензирование команда перестает быть участником лиги: «Надеемся, в РФС нас поддержат»

Клубы проголосовали за внесение поправки в регламент после ситуации с «Химками».

Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

– Как оцените решение РФС оставить «Пари НН» в РПЛ?

– Сомнений не было. Но ситуация, как я и говорил, плохая. И в этом виноваты функционеры. Когда в кабинете решается, кто где играет, ситуация плохая. Но оставить «Пари НН» было единственным решением, которое могло быть.

Сегодня общее собрание РПЛ проголосовало за поправку, о которой я говорил раньше, что не прошедшая лицензирование команда перестает быть участником лиги и опускается на 16‑е место. Надеюсь, коллеги в РФС нас поддержат, – сказал Алаев.

В минувшем сезоне Мир РПЛ «Химки » набрали 29 очков и заняли 12-е место в турнирной таблице. Красно-черные не получили лицензию для выступления в высшем дивизионе в следующем сезоне. Вчера подмосковный клуб объявил о «приостановке деятельности».