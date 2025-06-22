Гурцкая о «Зените»: «Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак. Было бы круто, если бы они перехватили Слуцкого или Карпина»

Тимур Гурцкая назвал тренеров, которые могли бы сменить Сергей Семака в «Зените».

«Конечно, есть замена. Было бы круто, если бы они перехватили сейчас Слуцкого. Это для них было бы сильным решением. Или если бы полгода назад перехватили Карпина . Если мы говорим о русских тренерах, то такого уровня сейчас мало специалистов.

Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак . Серьезно! Если придет Черчесов , он даст «Зениту » больше. Вот увидишь – мы будем говорить в декабре, и «Зенит» не будет производить впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов», – сказал футбольный агент Гурцкая .