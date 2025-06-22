Гурцкая о «Зените»: «Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак. Было бы круто, если бы они перехватили Слуцкого или Карпина»
Тимур Гурцкая назвал тренеров, которые могли бы сменить Сергей Семака в «Зените».
«Конечно, есть замена. Было бы круто, если бы они перехватили сейчас Слуцкого. Это для них было бы сильным решением. Или если бы полгода назад перехватили Карпина. Если мы говорим о русских тренерах, то такого уровня сейчас мало специалистов.
Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак. Серьезно! Если придет Черчесов, он даст «Зениту» больше. Вот увидишь – мы будем говорить в декабре, и «Зенит» не будет производить впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов», – сказал футбольный агент Гурцкая.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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