Карпин о лучшем тренере сезона: «Мусаев, раз «Краснодар» стал чемпионом. Кто сказал, что он сильнее Семака? В этом сезоне так сложилось»

Валерий Карпин не считает, что Мурад Мусаев сильнее Сергея Семака как тренер.

– Кто для вас лучший тренер сезона?

– Если «Краснодар » стал чемпионом – значит, Мурад Мусаев .

– В чем Мусаев сильнее Семака?

– А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее – Гвардиола или Слот?

– Давайте возьмем конкретный сезон.

– Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее? Что вообще значит – сильнее?

Потому что этот выиграл, а другой – нет? А какой-то тренер вообще не побеждал – значит, он слабее? Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, – окей, хорошо, – сказал главный тренер «Динамо » и сборной России.