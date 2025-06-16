Карпин о лучшем тренере сезона: «Мусаев, раз «Краснодар» стал чемпионом. Кто сказал, что он сильнее Семака? В этом сезоне так сложилось»
Валерий Карпин не считает, что Мурад Мусаев сильнее Сергея Семака как тренер.
– Кто для вас лучший тренер сезона?
– Если «Краснодар» стал чемпионом – значит, Мурад Мусаев.
– В чем Мусаев сильнее Семака?
– А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее – Гвардиола или Слот?
– Давайте возьмем конкретный сезон.
– Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее? Что вообще значит – сильнее?
Потому что этот выиграл, а другой – нет? А какой-то тренер вообще не побеждал – значит, он слабее? Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, – окей, хорошо, – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?28303 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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