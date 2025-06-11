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Бесчастных о Семаке: «Не его вина, что «Зенит» не выиграл РПЛ, просто так случилось. Чтобы управлять такими звездами, нужно мастерство и умение»

Владимир Бесчастных высоко оценил заслуги Сергея Семака в «Зените».

В сезоне-2024/25 клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в таблице Мир РПЛ, отстав на одно очко от «Краснодара», ставшего чемпионом. Ранее «Зенит» под руководством Семака выигрывал чемпионат России 6 раз подряд.

«Я знаю Семака как порядочного человека. Я много раз слышал, что футболисты «Зенита» играют сами, а Семак не имеет к этому отношения. На самом деле, это не так. Чтобы управлять такими звездами, нужно мастерство и умение. Их нужно заинтересовать, они должны слушать тренера.

«Зенит» не выиграл РПЛ, но это не вина Семака. Просто так случилось. Помните, что было с Романцевым? Человек 9 раз стал чемпионом России. Но в 1995 году чемпионом стала «Алания». И тогда все говорили, что победы «Спартака» – это заслуга Ярцева, а не Романцева.

Семак – это опытный и серьезный специалист. Он учится и каждый год приобретает что-то новое. Я хочу, чтоб «Зенит» не трогал Семака после второго места. Я уверен, что он сделает выводы и поймет, какой игрок сможет его выручить в тяжелый момент, а какой – нет. Он опытный специалист, не надо преуменьшать его значимость», – сказал экс-нападающий сборной России.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoЗенит
logoСергей Семак
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Ярцев
logoВладимир Бесчастных
logoСпартак
logoОлег Романцев
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