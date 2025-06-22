«Говорить о Модриче – все равно что говорить о Месси, его игровой интеллект порой становится решающим. Во многом ассоциирую себя с Лукой». Экс-хавбек «Пачуки» Кабальеро об игроке «Реала»

Экс-игрок «Пачуки» Габриэль Кабальеро отметил важную роль Луки Модрича в «Реале».

Хорватский полузащитник покинет «Реал» по окончании клубного чемпионата мира после 13 лет в клубе.

– Вы бы продлили контракт с Модричем?

– Конечно. Я испытываю абсолютную симпатию к хорвату. Говорить о нем – все равно что говорить о Месси . У него уже нет таких физических способностей, как раньше, но его игровой интеллект имеет ключевое значение для ясности игры, чего не могут дать другие.

Возможно, он не может выходить в стартовом составе в каждом матче, но его дальновидность порой все равно может становиться решающей.

– С кем из игроков «Реала» вы больше всего себя ассоциируете?

– С Лукой. Я был креативным полузащитником и вижу в нем свое отражение. Он двусторонний игрок, который проникает в штрафную, двигает игру команды, отдает завершающие пасы и подает пример своей игрой в обороне. Я во многом ассоциирую себя с Модричем , – сказал бывший полузащитник «Пачуки» и самый титулованный игрок в истории клуба.

Сегодня «Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.