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  • Модрич об уходе из «Реала»: «Это было долгое, но прекрасное путешествие. Хочу сказать фразу, которая мне понравилась: «Не плачь, потому что все закончилось, улыбайся, потому что это случилось»
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Модрич об уходе из «Реала»: «Это было долгое, но прекрасное путешествие. Хочу сказать фразу, которая мне понравилась: «Не плачь, потому что все закончилось, улыбайся, потому что это случилось»

Лука Модрич попрощался с «Реалом».

Хорватский полузащитник провел последний матч за мадридский клуб на «Сантьяго Бернабеу» – против «Реал Сосьедад» в 38-м туре Ла Лиги (2:0).

«Настал момент, которого никогда я не хотел, но это было долгое, но прекрасное путешествие. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб, президента Флорентино Переса. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, с которыми работал за все эти годы, партнеров по команде и людей, которые помогали мне. Спасибо вам от всего сердца. Моей семье тоже.

Мы много выиграли, у нас были замечательные моменты. Вы дарили мне любовь все эти годы. Нет слов, чтобы отблагодарить вас за все, что ты давали мне все эти годы.

Я хочу сказать фразу, которую я видел и которая мне понравилась: «Не плачь, потому что все закончилось, улыбайся, потому что это случилось». Да здравствует «Мадрид» и ничего больше», – сказал Модрич. 

Модрич – Одиссей «Реала». Прощание с легендой

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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