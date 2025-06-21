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  • «Зенит» рассматривают как дойную корову, поэтому с Даку не договорились, возможно. Не думаю, что в Петербурге убиваются по этому поводу». Баранник о срыве трансфера албанца
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«Зенит» рассматривают как дойную корову, поэтому с Даку не договорились, возможно. Не думаю, что в Петербурге убиваются по этому поводу». Баранник о срыве трансфера албанца

Дмитрий Баранник высказался о срыве трансфера Мирлинда Даку в «Зенит».

Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев заявил, что клуб не смог согласовать с форвардом «Рубина» условия контракта.

До сих пор обсуждают то, что в «Зенит» не перешли летом защитник Осипенко и форвард Даку. Что думаете на этот счет – «Зенит» уже не в силах удовлетворить финансовые запросы игроков из РПЛ?

– Думаю, с возможностями у «Зенита» все в порядке, клуб найдет игроков, которые ему необходимы. Что ни делается, то к лучшему – надо эту жизненную мудрость брать за основу. Мне трудно представить, что такой защитник, как Осипенко, мог усилить «Зенит». Может, это и хорошо, что он не пришел в петербургский клуб.

Что касается Даку, то у «Зенита» есть хороший аргентинец Лусиано, есть Кассьерра, был Сергеев, казалось бы, классный форвард, но так и не «выбил» место в составе. Неизвестно, какая судьба ждала бы в «Зените» Даку. Не думаю, что кто-то в Петербурге убивается по поводу того, что он не пришел в «Зенит».

Просто это редкость, чтобы кто-то из РПЛ не перешел в «Зенит», если зовут.

– Мы не знаем, какие условия выставляла сторона Даку, как шли переговоры. Все рассматривают «Зенит» как дойную корову. Возможно, это стало причиной того, что с нападающим из Албании не договорились.        

Думаю, покупки у «Зенита» еще будут, беспокоиться за команду в этом смысле не надо. А то, что произошло в минувшем сезоне, для всех в клубе – дополнительная мотивация, чтобы улучшить результаты и тщательнее относиться к приобретениям, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Что теперь будет с «Торпедо»?7987 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoРубин
logoМатео Кассьерра
logoИван Сергеев
Дмитрий Баранник
logoРостов
logoМирлинд Даку
logoЛусиано Гонду
logoМаксим Осипенко
logoпремьер-лига Россия
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