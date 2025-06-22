Форвард «Пачуки» Рондон о матче с «Реалом»: «Мы искренне верим, что можем хорошо сыграть и набрать 3 очка. Это не Межконтинентальный кубок, а совершенно другой турнир»
Хосе Саломон Рондон считает, что «Пачука» способна обыграть «Реал» на КЧМ.
Мексиканцы сыграют против «Мадрида» во 2-м туре клубного чемпионата мира. Встреча пройдет сегодня в 22:00 по московскому времени.
В декабре «Пачука» уступила мадридцам (0:3) в матче за Межконтинентальный кубок ФИФА.
«Это совершенно разные матчи. Межконтинентальный кубок был финалом, и они сыграли только один матч. Мы сыграли три, и усталость сказалась против «Реала». У нас было несколько хороших матчей до этого, хотя в итоге мы проиграли. Это разные турниры, другие игроки, и у них также новый тренер, как и у нас.
Погодные условия побуждают нас думать, что мы можем провести хороший матч и набрать необходимые нам 3 очка. Мы искренне верим, что можем этого добиться», – заявил нападающий «Пачуки».
Что теперь будет с «Торпедо»?10053 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости