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  • Мбаппе не сыграет с «Пачукой» на КЧМ – он продолжает лечение от острого гастроэнтерита. Форвард «Реала» вряд ли вернется на поле раньше плей-офф
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Мбаппе не сыграет с «Пачукой» на КЧМ – он продолжает лечение от острого гастроэнтерита. Форвард «Реала» вряд ли вернется на поле раньше плей-офф

Килиан Мбаппе пропустит ближайший матч «Реала».

Напомним, 19 июня французского нападающего госпитализировали из-за острого гастроэнтерита. В тот же день его выписали из больницы, он продолжает лечение. 

Мбаппе точно не сыграет против «Пачуки» во втором туре группового этапа клубного чемпионата мира, сообщает El Partidazo de COPE.

По информации Cadena SER, его возвращение на поле до стадии плей-офф маловероятно. 

Мадридский клуб встретится с «Пачукой» 22 июня и сыграет с «Ред Булл Зальцбург» 27-го. В 1-м туре «сливочные» сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1).

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Partidazo de COPE
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