Аленичев о «Спартаке»: «Верю, что при Станковиче команда будет бороться за чемпионство»
Дмитрий Аленичев верит в чемпионские перспективы «Спартака» при Деяне Станковиче.
Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не смогли выйти в Суперфинал Кубка России.
В мае московский клуб продлил контракт с тренером до 2027 года.
– Станкович сделает «Спартак» чемпионом?
– Верю, что команда при нем будет бороться за чемпионство, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака».
Напомним, что «Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний на сегодня титул был выигран в 2017 году.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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