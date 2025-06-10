Аленичев о «Спартаке»: «Верю, что при Станковиче команда будет бороться за чемпионство»

Дмитрий Аленичев верит в чемпионские перспективы «Спартака» при Деяне Станковиче.

Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и не смогли выйти в Суперфинал Кубка России.

В мае московский клуб продлил контракт с тренером до 2027 года.

– Станкович сделает «Спартак» чемпионом?

– Верю, что команда при нем будет бороться за чемпионство, – сказал бывший игрок и тренер «Спартака ».

Напомним, что «Спартак» является 10-кратным чемпионом России. Последний на сегодня титул был выигран в 2017 году.