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Худайбердиева о Станковиче: «Дай бог, чтобы он сделал «Спартак» чемпионом. Его эмоции на бровке – это не показное, для него это не просто работа»

Елизавета Худайбердиева надеется, что Деян Станкович сделает «Спартак» чемпионом.

– Смотрите вы на то, как по футбольному полю бегают 11 миллионеров и думаете…

– Часто спрашивают, как отношусь к большим заработкам футболистов. Но я спокойно реагирую на это.

– А вопрос был в другом. Смотрите вы футбол и думаете: да куда ты бьешь‑то с двух метров?

– Я бы тоже не попала по мячу, ха-ха. Мне проще подпрыгнуть, покрутиться вверх тормашками, чем хорошо владеть мячом. Я не тот болельщик, который знает, как надо. Хотя у нас хватает диванных экспертов, готовых тренировать сборную России.

– Их около 145 миллионов.

– Да, 145 миллионов, и все лучшие, ха-ха. Я сама спортсменка, не могу плохого сказать о ребятах, потому что понимаю, что это за труд.

– Вы успели познакомиться с главным тренером Деяном Станковичем?

– Нет.

– Видели, как эмоционально и экспрессивно он общается с игроками? Помогает ли это футболистам или мешает?

– Думаю, точно не идет в минус. Я сама очень эмоциональный человек, когда вопрос касается моего любимого дела. Главное, чтобы тренер «Спартака» получал меньше карточек, ха-ха.

Его эмоциональное поведение на бровке – это не показное, видно, что для него это не просто работа, а что‑то большее, это все идет от души. Дай бог, чтобы в следующем году он сделал «Спартак» чемпионом, – сказала чемпионка России по танцам на льду Худайбердиева.

Елизавета Худайбердиева: «Если бы мой дедушка знал, что я болею за «Спартак», он был бы очень недоволен, достал бы армейскую пряжку»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21107 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoЕлизавета Худайбердиева
logoМатч ТВ
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