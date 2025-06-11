Худайбердиева о Станковиче: «Дай бог, чтобы он сделал «Спартак» чемпионом. Его эмоции на бровке – это не показное, для него это не просто работа»
– Смотрите вы на то, как по футбольному полю бегают 11 миллионеров и думаете…
– Часто спрашивают, как отношусь к большим заработкам футболистов. Но я спокойно реагирую на это.
– А вопрос был в другом. Смотрите вы футбол и думаете: да куда ты бьешь‑то с двух метров?
– Я бы тоже не попала по мячу, ха-ха. Мне проще подпрыгнуть, покрутиться вверх тормашками, чем хорошо владеть мячом. Я не тот болельщик, который знает, как надо. Хотя у нас хватает диванных экспертов, готовых тренировать сборную России.
– Их около 145 миллионов.
– Да, 145 миллионов, и все лучшие, ха-ха. Я сама спортсменка, не могу плохого сказать о ребятах, потому что понимаю, что это за труд.
– Вы успели познакомиться с главным тренером Деяном Станковичем?
– Нет.
– Видели, как эмоционально и экспрессивно он общается с игроками? Помогает ли это футболистам или мешает?
– Думаю, точно не идет в минус. Я сама очень эмоциональный человек, когда вопрос касается моего любимого дела. Главное, чтобы тренер «Спартака» получал меньше карточек, ха-ха.
Его эмоциональное поведение на бровке – это не показное, видно, что для него это не просто работа, а что‑то большее, это все идет от души. Дай бог, чтобы в следующем году он сделал «Спартак» чемпионом, – сказала чемпионка России по танцам на льду Худайбердиева.
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