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  • Учредитель «Акрона»: «Задачи у нашего клуба всегда максимальные – подняться выше. Хочется видеть команду в восьмерке, а еще лучше – стать седьмыми»
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Учредитель «Акрона»: «Задачи у нашего клуба всегда максимальные – подняться выше. Хочется видеть команду в восьмерке, а еще лучше – стать седьмыми»

Учредитель «Акрона» рассказал о задаче клуба на сезон-2025/26.

В минувшем сезоне клуб из Тольятти дебютировал в Мир РПЛ и занял 9-е место. 

– Аршавин говорит, что второй сезон для «Акрона» будет намного тяжелее первого. Согласны с ним?

– Мы в этом не сомневаемся. Честно говоря, и первый сезон был непростой. И тогда специалисты тоже предрекали, что нам будет сложно что‑то показать. Тем не менее мы показали неплохой, на мой взгляд, результат. Конечно, хотелось бы еще забраться повыше, но девятое место – тоже хороший результат в первый год в РПЛ.

– Вы говорили, что хотели увидеть команду в восьмерке, но немного не хватило, чтобы обойти «Ростов». Какая будет задача на следующий сезон?

– К сожалению, нам действительно немного не хватило до восьмого места. Не настроились на «Локомотив», тренер, как он сам признался, не угадал с составом, да и «Ростов» взял свои очки. Цель оказалась недостижимой.

Задачи у нашего клуба всегда максимальные. Команда, которая заняла девятое место, не может поставить задачу кроме как подняться выше. Поэтому хочется видеть команду в восьмерке, а еще лучше – стать седьмыми. Вот она – задача на сезон, – сказал Павел Морозов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Павел Морозов
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