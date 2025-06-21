Тренер «Акрона» о Дзюбе: «Он очень помогает в развитии молодых футболистов. Артем для нас важен со всех точек зрения»

Тренер «Акрона» сказал, что Артем Дзюба развивает молодых игроков.

Ранее 36-летний форвард продлил контракт с клубом из Тольятти. В прошлом сезоне он забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач за команду в 22 играх в Мир РПЛ .

«Что Артем с нами – это здорово. Для меня это очень важно как для главного тренера. Он очень помогает в развитии молодых футболистов.

Сезон это показал – некоторые футболисты стали рядом с ним сильнее. Артем для нас важен со всех точек зрения», – сказал Заур Тедеев .