«Дзюба – большой человек как для российского, так и для мирового футбола». Хавбек «Акрона» Джурасович о форварде
Игрок «Акрона» считает, что Дзюба важен для российского и мирового футбола.
– Дзюба продлил контракт, насколько это важно для команды?
– Он очень важен для нас, Дзюба – большой человек как для российского, так и для мирового футбола.
Артем многое значит для «Акрона» и на поле, и вне его. Всегда создает атмосферу, поэтому я был очень рад, когда увидел новости о том, что он остается с нами, – сказал сербский полузащитник Алекса Джурасович.
Напомним, что Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25.
В Европе Артем выступал только за турецкий клуб «Адана Демирспор», где забил 1 гол в 5 матчах.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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