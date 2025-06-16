Игрок «Акрона» считает, что Дзюба важен для российского и мирового футбола.

– Дзюба продлил контракт, насколько это важно для команды?

– Он очень важен для нас, Дзюба – большой человек как для российского, так и для мирового футбола.

Артем многое значит для «Акрона » и на поле, и вне его. Всегда создает атмосферу, поэтому я был очень рад, когда увидел новости о том, что он остается с нами, – сказал сербский полузащитник Алекса Джурасович .

Напомним, что Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России, он побил оба рекорда Александра Кержакова в сезоне-2024/25.

В Европе Артем выступал только за турецкий клуб «Адана Демирспор », где забил 1 гол в 5 матчах.